به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بیت حضرت آیت‌الله مرحوم سید علی شفیعی با صدور اطلاعیه‌ای، خبر درگذشت این عالم برجسته و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را تأیید کرد.

بر اساس این اطلاعیه، حضرت آیت‌الله شفیعی ظهر امروز به دلیل ایست قلبی در بیمارستان امام خمینی اهواز دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

حضرت آیت‌الله سید علی شفیعی از علمای برجسته استان خوزستان و نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری بود که سابقه‌ای طولانی در فعالیت‌های علمی، مبارزاتی، اجتماعی و اجرایی داشت.

آیت‌الله شفیعی متولد سال ۱۳۱۹ شمسی در شهرستان دزفول بود و در خانواده‌ای روحانی و مذهبی پرورش یافت. وی تحصیلات حوزوی خود را در ایران آغاز کرد و برای تکمیل علوم دینی راهی نجف اشرف شد. او سال‌ها از محضر اساتید برجسته فقه و اصول بهره برد و پس از بازگشت به کشور، به تدریس، تبلیغ و فعالیت‌های دینی در استان خوزستان، به‌ویژه شهر اهواز، پرداخت.

مرحوم آیت‌الله شفیعی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، از روحانیان فعال در مبارزه با رژیم پهلوی به شمار می‌رفت. برگزاری جلسات دینی و روشنگرانه، ارتباط مستمر با نیرو‌های مذهبی و مردمی و همراهی با نهضت امام خمینی (ره) از جمله فعالیت‌های او در آن دوران بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت‌الله شفیعی مسئولیت‌های متعددی را در استان خوزستان بر عهده داشت. عضویت در هیئت سامان‌دهی امور اهواز در روز‌های نخست انقلاب، نمایندگی امام خمینی (ره) در امور حج استان، مسئولیت عقیدتی ـ سیاسی لشکر ۹۲ زرهی اهواز و ایفای نقش در ساختار قضایی و اجرایی استان، از جمله سوابق او در سال‌های پس از انقلاب به شمار می‌رود.

وی در چندین دوره با رأی مردم استان خوزستان به عنوان نماینده این استان در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد و تا پایان عمر در این مسئولیت حضور داشت. آیت‌الله شفیعی در دوران نمایندگی، نسبت به مسائل کلان کشور و همچنین مشکلات و مطالبات مردم خوزستان مواضع و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کرد.

آیت‌الله سید علی شفیعی از جمله روحانیانی بود که در عرصه علمی، مبارزاتی، دفاع مقدس و مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی نقش‌آفرینی مؤثری داشت. سابقه طولانی فعالیت‌های او در کنار فداکاری خانوادگی، جایگاهی ویژه برای وی در میان علمای خوزستان و مردم این استان رقم زد