به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان ایران امروز یکشنبه، هفتم دی با برگزاری ۶ دیدار برگزار شد و تیم‌های نفت امیدیه، فولاد هرمزگان، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت آبادان، گلبرگ تاکستان و مس کرمان مقابل رقبای خود به پیروزی رسیدند.

در یکی از بازی‌های این هفته، تیم استقلال تهران که صدرنشین لیگ است و در هفته‌های گذشته شکست نخورده بود، مقابل نفت امیدیه به میدان رفت. شاگردان شهناز یاری در استقلال امروز با یک گل شکست خوردند تا ضمن تجربه نخستین شکست خود، با ۲۱ امتیاز به رتبه دوم جدول هم سقوط کنند.

گلبرگ تاکستان که تا پیش از این با ۱۹ امتیاز در رتبه دوم جدول بود، امروز پنج بر یک مقابل سپاهان اصفهان به پیروزی رسید و با ۲۲ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.

تیم‌های فولاد هرمزگان و نفت امیدیه هم رقبای خود را شکست دادند و هر دو ۱۹ امتیازی شدند، اما به ترتیب با توجه به تفاضل گل در رتبه‌های سوم و چهارم جدول باقی ماندند.

نتایج هفته نهم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

نفت امیدیه ۱ - صفر استقلال تهران

گلبرگ تاکستان ۵ - ۱ سپاهان

هیات فوتبال خراسان رضوی صفر - ۳ فولاد هرمزگان

ایران زمین ملارد ۳ - ۶ پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت آبادان ۱ - صفر مس رفسنجان

ملی حفاری اهواز صفر - ۲ مس کرمان