فرمانده انتظامی قائم شهر از توقیف ۲ خودروی فاقد اسناد گمرکی و فاقد اصالت در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سید جلیل نبوی فرمانده انتظامی قائم شهر گفت: در راستای مقابله با پدیده قاچاق و برخورد با وسایل نقلیه فاقد اصالت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان موفق شدند ۲ دستگاه خودرو فاقد اسناد گمرکی و فاقد اصالت را شناسایی و کشف کنند.

او با بیان اینکه ارزش ریالی این کشفیات بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: خودرو‌های کشف شده به‌صورت غیر قانونی وارد کشور شده و فاقد هرگونه اصالت و اسناد گمرکی هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر گفت: ایجاد ناامنی جانی و مالی برای شهروندان، افزایش تخلفات رانندگی، آلودگی صوتی و آثار منفی اقتصادی از جمله پیامد‌های استفاده از وسایط نقلیه قاچاق است.

سرهنگ سید جلیل نبوی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.