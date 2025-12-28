پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری سارق قاپزن حرفهای و سابقه دار محدوده «شهرری» با بیش از هشت فقره سرقت خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «حسین مافی» گفت: با افزایش سرقت قاپ زنی در هفتههای اخیر در محله »«شهرری» و وصول پرونده به پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان زبده پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، سرانجام در ۵ دی ماه امسال مخفیگاه متهم را در شهرستان ری شناسایی کردند و پس از انجام هماهنگیهای لازم با مراجع قضائی روز گذشته تیمهای عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.
سرهنگ مافی ادامه داد: ماموران آن پلیس پس از حضور در محل طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم را دستگیر در بازرسی از مخفیگاه وی شش تلفن همراه هوشمند مسروقه کشف که به همراه متهم به مقر پلیس منتقل نمودند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در تحقیقات انجام شده متهم ۳۱ ساله سابقه دار به بیش از هشت فقره قاپزنی در محدوده شهرری اعتراف کرده و تا کنون ۸ شاکی متهم را مورد شناسایی قرار دادهاند؛ متهم نیز برای سیر مراحل قانونی به دادسرای شهرری اعزام و سپس روانه زندان شد.