

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «حسین مافی» گفت: با افزایش سرقت قاپ زنی در هفته‌های اخیر در محله »«شهرری» و وصول پرونده به پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان زبده پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، سرانجام در ۵ دی ماه امسال مخفیگاه متهم را در شهرستان ری شناسایی کردند و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی روز گذشته تیم‌های عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

سرهنگ مافی ادامه داد: ماموران آن پلیس پس از حضور در محل طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم را دستگیر در بازرسی از مخفیگاه وی شش تلفن همراه هوشمند مسروقه کشف که به همراه متهم به مقر پلیس منتقل نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در تحقیقات انجام شده متهم ۳۱ ساله سابقه دار به بیش از هشت فقره قاپزنی در محدوده شهرری اعتراف کرده و تا کنون ۸ شاکی متهم را مورد شناسایی قرار داده‌اند؛ متهم نیز برای سیر مراحل قانونی به دادسرای شهرری اعزام و سپس روانه زندان شد.