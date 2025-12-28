به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدای بزرگ این سرزمین، به تبیین نقش گیلانیان در خلق حماسه‌های ماندگار دفاع مقدس پرداخت و ارسال کامیون‌های هزار و ۵۰۰ کامیونی به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل را مصداقی بارز از حمایت‌های مردم این دیار در عرصه‌ی پشتیبانی از مدافعان وطن عنوان کرد.

هادی حق شناس با بیان اینکه دفاع مقدس گنجینه ایی از ذخایر عظیم و کم نظیر انسانی و معنوی ست، افزود: این گنجینه‌ی گرانبها سرمایه ایی شد تا ایران اسلامی در عرصه‌ی مقابله با زیاده خواهان و زورگویان با اتکاء به وحدت و بصیرت و نوع دوستی ترفند‌های شوم بدخواهان را بی اثر سازد و در مسیر عزت و اقتدار ملی پیش رود.

وی دفاع مقدس ۱۲ روزه را جلوه‌ی زیبایی از تاسی عموم ملت از فرهنگ انسان ساز دفاع مقدس برشمرد و افزود: دشمنی که حملات ناجوانمردانه‌ی خود را بر اساس ایجاد تفرقه و آشوب در داخل کشور طراحی کرده بود، با مشاهده‌ی اتحاد ملی پس کشید و نقشه‌های خود را شکست خورده دریافت.

فرمانده سپاه قدس گیلان نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه‌ی غنی گیلان در راه مقابله با استبداد و استعمار، نقش مردم این دیار را در عرصه‌ی دفاع از این آب و خاک ستود و اصناف را پیشگام حمایت‌های مردم از جبهه‌های نبرد حق علیه باطل عنوان کرد.

سردار حمید دامغانی با بیان اینکه شجاعت اصناف در عرصه‌ی نبرد مستقیم با دشمن نیز مشهود و شایسته‌ی احترام است، افزود: تقدیم ۱۱ هزار شهید از بخش اصناف کشور در راه آرمان‌های والای انقلاب و نظام اسلامی گواه صادقی بر روحیه‌ی فداکاری بازاریان شریف این مرز و بوم تلقی می‌شود.

سردار غلامرضا حسن پور، رییس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور نیز در این مراسم با تشریح استراتژی دشمن پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه اضافه کرد: امروز تمام توان دشمن معطوف به حوزه‌ی اقتصاد و اعمال فشار به معیشت خانوار ایرانی ست و اصناف و بازاریان در چنین شرایطی در صددند برای کم اثر کردن فشار دشمنان، به ایفای نقشی موثر بپردازند.

هم اکنون حدود ۳۲۰ هزار کسب و کار زیر نظر اصناف گیلان فعالیت می‌کنند و در قالب ۳۰۰ اتحادیه‌ی صنفی ساماندهی شده‌اند.