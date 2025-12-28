به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، دبیر ستاد اعتکاف استان گفت: تاکنون ۴ هزار و ۲۸۵ دانش آموز در این استان برای حضور در این مراسم نام نویسی کردند که ۶۷ درصد ثبت نام شدگان را تشکیل می‌دهند که پیش بینی می‌شود به ۷۰ درصد هم برسد.

حجت الاسلام حسن صفری افزود: ۳۲ درصد این دانش آموزان اعتکاف اولی هستند.

وی گفت: در مرکز استان تاکنون ۱۸ مسجد ویژه مراسم اعتکاف دانش آموزان درنظر گرفته شده است.

دبیر ستاد اعتکاف استان افزود: پارسال نیز ۷۰ درصد معتکفان را دانش آموزان به خود اختصاص دادند.