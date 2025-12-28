\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u06a9\u0648\u0644\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u06a9\u0648\u0644\u0627\u06a9 \u062f\u0631 \u0627\u06a9\u062b\u0631 \u0645\u062d\u0648\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0645\u062c\u0647\u0632 \u0648 \u0646\u06a9\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u0648 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0645\u0637\u0645\u0626\u0646\u0647 \u0631\u0627 \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\n\n\n\n