به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ تیم والیبال نشسته سپاهان در روز نخست مرحله اول رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال نشسته کشور، با کسب دو پیروزی متوالی، آغاز موفقی در این مسابقات داشت.

نماینده سپاهان در دیدار نخست مقابل تیم قزوین با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و در ادامه نیز تیم گرگان را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست داد.

مرحله اول رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال نشسته کشور از شنبه ۶ تا دوشنبه ۸ دی‌ماه به میزبانی هیئت والیبال استان قزوین برگزار می‌شود.