به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار نوشهر در مراسم افتتاح دیزل‌ژنراتور اداره استاندارد این شهرستان، بر ضرورت استمرار خدمت‌رسانی به مردم و تضمین سلامت آنان از طریق کنترل کیفیت کالاهای وارداتی تأکید کرد.

وی گفت: استمرار خدمت به مردم یکی از سیاست‌های اصلی دولت است و برخی دستگاه‌ها از جمله اداره استاندارد به دلیل حساسیت ماموریت‌شان، برای ما اهمیت ویژه‌ای دارند.

جهانشاهی افزود: با توجه به وجود بندر نوشهر، بسیاری از کالاها و محصولات وارداتی باید حتما دارای استانداردهای لازم باشند، چرا که سلامت مردم مهم‌ترین موضوع است و وجود تجهیزات و آزمایشگاه‌های تخصصی در این اداره نقش موثری در تضمین این سلامت دارد.

فرماندار نوشهر با اشاره به افتتاح دیزل‌ژنراتور در اداره استاندارد گفت: در شرایط ناترازی برق، وجود چنین تجهیزاتی می‌تواند نقش مهمی در استمرار خدمات‌رسانی داشته باشد و پاسخگوی مراجعه‌کنندگان، به ویژه واردکنندگان کالا از کشورهای همسایه باشد.

وی ادامه داد: بر اساس سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های استان، تمامی دستگاه‌ها مکلف به تامین و تجهیز زیرساخت‌های ضروری از جمله دیزل‌ژنراتور هستند و اقدام صورت گرفته در اداره استاندارد، گام بسیار خوبی در این مسیر محسوب می‌شود.

جهانشاهی گفت: تجهیزات جدید مستقر شده در این اداره می‌تواند خدمات اثربخشی به مردم ارائه دهد، به ویژه در حوزه مواد غذایی، بتن، چای و کاغذ که آزمایش‌های تخصصی آن‌ها در همین شهرستان انجام می‌شود.

وی افزود: در غرب استان حدود ۴۰ شرکت تولید بتن فعال هستند و انجام آزمایش‌های استاندارد این محصولات در نوشهر، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تولیدات و حفظ ایمنی مردم دارد.

فرماندار نوشهر در پایان تاکید کرد: با تمام توان تلاش خواهیم کرد تا سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیز به چنین تجهیزات ضروری مجهز شوند تا روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.