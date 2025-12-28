پخش زنده
رینگ داخلی بورس انرژی میزبان عرضههای متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار فیزیکی برای روز یکشنبه هفتم دی ماه میزبان عرضههای متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی خواهد بود، از مهمترین عرضهها در رینگ بینالملل به لحاظ حجمی میتوان به برنامه عرضه صادراتی ۴۰ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت تبریز و ۲۰ هزار تن «برش سبک حاصل از پالایش نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل» شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم اشاره کرد.
از مهمترین عرضههای داخلی به لحاظ حجمی میتوان به برنامه عرضه ۵ هزار نفتای سنگین شرکت پالایش نفت امام تهران و ۲ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت شیراز اشاره داشت.