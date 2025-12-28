ظرفیت پست کارون تهران ۵۰ مگاولتآمپر افزایش یافت
در جهت اجرای برنامههای توسعهای وزارت نیرو و با هدف ارتقای قابلیت اطمینان و افزایش ظرفیت انتقال توان در شبکه فوقتوزیع، طرح توسعه پست ۴۰×۲ مگاولتآمپری کارون با افزودن یک ترانسفورماتور ۵۰ مگاولتآمپری جدید در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از شرکت برق منطقهای تهران، پست کارون به عنوان یکی از پستهای راهبردی در شبکه فوقتوزیع منطقه، هماکنون دارای ۲ ترانسفورماتور ۴۰ مگاولتآمپری و ۱۵ فیدر خروجی فعال است. در طرح توسعه پیشبینی شده، یک ترانسفورماتور ۵۰ مگاولت آمپری به همراه ۴ فیدر جدید خروجی و دو مجموعه بانک خازنی به ظرفیت ۶/۹ مگاوار افزوده میشود تا ضمن افزایش ظرفیت انتقال، امکان تقسیم بار و بهبود عملکرد ترانسفورماتورهای موجود نیز فراهم شود.
طرح توسعه پست کارون در چارچوب اهداف کلان وزارت نیرو برای بهینهسازی و نوسازی شبکه برق کشور تعریف شده است و از جمله مزایای اجرایی آن میتوان به افزایش ظرفیت نامی پست از ۸۰ به ۱۳۰ مگاولتآمپر، کاهش بارگذاری و بهبود بهرهوری ترانسفورماتورهای موجود، افزایش پایداری و قابلیت مانور در شبکه فوقتوزیع و تقویت زیرساختهای برقرسانی به صنایع بزرگ و مناطق توسعه یافته جدید اشاره کرد.