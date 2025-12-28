رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از تسهیل سپردن تامین و ضمانت الکترونیک به صورت غیر حضوری و برخط خبر داد.

سپردن ضمانت الکترونیکی به‌صورت غیرحضوری و برخط

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در زمینه سیاست‌های دوره تحول و تعالی قوه قضائیه و تحقق حکمرانی قضائی هوشمند، امکان ارائه درخواست پذیرش کفالت و سپردن تأمین و ضمانت کیفری به‌صورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیکی را فراهم کرد.

این اقدام با هدف کاهش بازداشت‌های غیرضرور و کوتاه‌مدت، صیانت از کرامت انسانی و جلوگیری از تبعات اجتماعی و خانوادگی ناشی از بازداشت‌های موقت انجام شده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، پیش‌تر در جمع قضات و کارکنان قضائی استان لرستان بر لزوم دقت در صدور قرار‌های تأمین کیفری تأکید کرد و گفت: بار‌ها تأکید کرده‌ایم در مواردی که ضروری نیست برای متهم قرار بازداشت صادر نشود و قرار وثیقه به گونه‌ای تعیین نشود که فرد حتی یک شب به زندان برود؛ گاهی یک شب زندان رفتن نیز زندگی یک فرد را زیر و رو می‌کند.

در این چارچوب، افراد می‌توانند درخواست خود برای پذیرش کفالت یا سپردن تأمین و ضمانت را به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی در مرجع قضائی، از طریق سامانه‌های خدمات الکترونیک قضائی یا دفاتر خدمات قضائی به شعبه صادرکننده قرار ارسال کنند.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، افزود: فناوری اطلاعات همواره زمینه‌ساز تحولات بنیادین در رویه‌ها و فرآیند‌های قضائی بوده است. تسهیل فرآیند پذیرش کفالت و سپردن تأمین با ابزار‌های فناورانه، از بخش قابل توجهی از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضرور جلوگیری خواهد کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ارائه خدمت ارزشیابی هوشمند و برخط ارزش وثایق به قضات در آینده نزدیک خبر داد و گفت؛ این اقدام با تسریع چشمگیر در فرآیند ارزشیابی، زمینه کاهش بیشتر بازداشت‌های غیرضرور را فراهم می‌سازد.