به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به منظور حفظ آمادگی همه جانبه و افزایش توان عملیاتی لشگر ۲۵ کربلا؛ گردهمایی پیشکسوتان بهداری لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا در ساری برگزار شد.

جانشین فرمانده لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا، نقش بهداری این لشکر را در مواقع حساس و مورد نیاز اعم از دوران ۸ سال دفاع مقدس، ماموریت‌های مرزبانی، دفاع از وطن، دفاع ازحرم، حوادث نا مترقبه، دوران کرونا و دفاع مقدس تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیست به میهن اسلامی، مهم، موثر و بی بدیل خواند.

سرهنگ پاسدار رضایی بهره مندی از تجارب پیشکسوتان بهداری لشگر را حائز اهمیت برشمرد و گفت: برای حفظ آمادگی لشگر در همه عرصه ها، حفظ روحیه و آمادگی پیشکسوتان بهداری لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا همواره مورد توجه بوده تا در مواقع مورد نیاز بتوانیم از وجودشان در کنار نیرو‌های جوان بخوبی بهره بگیریم.

در این گردهمایی ۷۰ پیشکسوت عرصه بهداری لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا مورد تجلیل قرار گرفتند.