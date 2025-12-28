به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «رضا صادقی پور» گفت: با وقوع چند فقره سرقت موبایل در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۰۹ بهارستان، تیم عملیات کلانتری تحقیقات خود را برای دستگیری عوامل این سرقت‌ها آغاز کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران کلانتری با بازبینی دوربین مداربسته‌های محل سرقت و شگرد‌های نوین پلیسی، هویت سارق را کشف و در اختیار سایر یگان‌های گشتی قرار دادند که طی گشتزنی‌های هدفمند، سارق حین سرقت موبایل از یکی از شهروندان مشاهده و نسبت به دستگیری وی اقدام شد.

سرهنگ صادقی پور در ادامه افزود: متهم با مشاهده ماموران متواری و طی تعقیب و گریز کوتاه زمینگیر و دستگیر شد که در بازرسی‌های اولیه از متهم یک گوشی تلفن همراه مسروقه نیز کشف شد.

وی گفت: متهم پس از انتقال به کلانتری به ۲ فقره سرقت مشابه اعتراف کرد و با شناسایی و شکایت مالباختگان راهی دادسرا شد.

سرهنگ صادقی پور به شهروندان توصیه کرد سارقان در پیاده رو‌ها و معابر شلوغ، افرادی را که در حال مکالمه با تلفن همراه خود هستند تحت نظر داشته و در یک زمان مناسب اقدام به سرقت تلفن آنها میکنند، لذا شهروندان تا حد امکان ازاستفاده از تلفن همراه در معابر شلوغ و پر تردد پرهیز کنند و نسبت به اطراف خود هوشیار باشند.