به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ "روح الله آشوری" در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس راه آزاد راه ساوه - تهران در حین گشت زنی در سطح محور یک دستگاه کامیون را که راننده آن پسر بچه ۱۳ ساله بود را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: باتوجه به اینکه راننده در سن قانونی قرار نداشته و فاقد گواهی نامه رانندگی بوده خودرو توقیف و راننده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ آشوری در پایان به شهروندان و والدین توصیه کرد: خانواده‌ها به هیچ وجه به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه اجازه رانندگی را ندهند چرا که برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد برابر مقررات کیفری برخورد خواهد شد.