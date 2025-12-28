پخش زنده
امروز: -
به پاس دلاوری های ناصر دیوان کازرونی، دلاورمرد جنبش های جنوب کشور، مراسم بزرگداشتی در کازرون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به پاس دلاوریهای ناصر دیوان کازرونی، دلاورمرد جنبشهای جنوب کشور، مراسم بزرگداشتی در کازرون برگزار شد.
ناصر دیوان کازرونی از سردمداران نهضت جنوب کشور که در برابر تجاوزهای انگلیسها و متفقین مقتدرانه ایستاد و دست تجاوز اجنبی را کوتاه کرد.
ناصر دیوان در سال ۱۲۵۳ شمسی در کازرون متولد شد و سال ۱۳۲۱ چشم از جهان فرو بست.
دلاوریهای او در برابر تجاوزهای انگلیسها سبب پایداری ایران شد و متجاوزان نتوانستند به اهداف شومشان در دستیابی به جنوب کشور از جمله شیراز برسند.
حمایت از آزاد سازی بندر بوشهر و خلع سلاح نیروهای انگلیسی با عنوان پلیس جنوب، از دیگر تلاشهای ناصر دیوان کازرونی برای اقتدار ایران بود.
با هدف شناساندن این بزرگمرد به مردم ایران زمین، مراسم بزرگداشتی در زادگاهش کازرون برگزار شد.
به گفته نیک مرام فرماندار کازرون قرار است جشنوارههای دیگری همچون جشنواره انار و ثبت جشنواره گل نرگس در تقویم گردشگری این شهرستان با هدف توسعه گردشگری انجام شود.
تندیس ناصر دیوان کازرونی هم تا بزرگداشت سال آینده این دلاورمرد در کازرون ساخته میشود.