به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: این دوره آموزشی تخصصی با همت مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و همکاری مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت سازمان‌دهی و اجرا شد.

مدرسین این دوره دکتر صدرالدین مهدی‌پور، فوق‌تخصص نوزادان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، و خانم مریم رجبی، سرپرستار بخش NICU مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور بودند.

مباحث محوری و پیشرفته این جلسه بر دو موضوع حیاتی متمرکز بود: «آشنایی با پارامتر‌های تنظیمی ونتیلاتور در نوزادان» و «مراقبت‌های پرستاری ویژه از نوزاد تحت دستگاه ونتیلاتور»، این سمینار به‌روزرسانی آخرین پروتکل‌های مراقبتی را دنبال می‌کند.

برگزاری این سلسله سمینارها، گامی مؤثر در جهت ارتقای مستمر کیفیت مراقبت از نوزادان بحرانی در بخش‌های NICU استان گیلان به شمار می‌رود.

هدف نهایی، استانداردسازی دانش و مهارت‌های کادر درمانی برای ارائه خدماتی مبتنی بر جدیدترین شواهد علمی است.