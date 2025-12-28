کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در مراسمی پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا را به صورت زنده پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: در قالب برنامه پرواز تا ثریا، با حضور کودکان و نوجوانان خوزستانی پرتاب سه ماهواره ایرانی به عنوان جدیدترین دستاورد دانشمندان این مرز و بوم به صورت زنده پخش می‌شود.

داریوش آقاسی افزود: این برنامه همراه با ساخت موشک کاغذی امروز ساعت ۱۶ در فاز دو پادادشهر اهواز بلوار سعادت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.