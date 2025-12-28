نظارت محیط زیست شهریار بر جمعآوری و انتقال ۴۰ تن پسماند دارویی دامپزشکی
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار از نظارت مستقیم کارشناسان این اداره بر بارگیری و انتقال حدود ۴۰ تن پسماند دارویی دامپزشکی تاریخانقضا شده به مراکز مجاز خبر داد و تأکید کرد که تمامی مراحل با رعایت کامل ضوابط زیستمحیطی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپیده وجیهی با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت بر مدیریت صحیح و اصولی پسماندهای ویژه، کارشناسان این اداره بر فرآیند بارگیری و انتقال پسماندهای دارویی دامپزشکی تاریخ انقضا شده یکی از انبارهای پخش دارو در شهرستان شهریار نظارت مستقیم داشتند. وی افزود: این پسماندها به میزان حدود ۴۰ تن بوده و نظارت کارشناسان با هدف اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی و جلوگیری از انتشار هرگونه آلودگی در مراحل بارگیری و انتقال انجام شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار با اشاره به روند قانونی مدیریت این نوع پسماندها اظهار داشت: بارگیری و نقل و انتقال پسماندهای ویژه پس از ثبت درخواست توسط واحد مربوطه و تأیید نهایی در سامانه جامع محیط زیست انجام می شود و کلیه مراحل تحت نظارت اداره حفاظت محیط زیست مبدأ صورت می پذیرد. وجیهی در پایان تأکید کرد: مدیریت اصولی پسماندهای دارویی، به ویژه پسماندهای دامپزشکی، نقش مهمی در پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و حفظ سلامت عمومی دارد و نظارت بر این فرآیندها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.