به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ امیری گفت: مأموران یگان امداد شهر کرمان حین گشت‌زنی در محور‌های استان به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، مقدار ۱۰ تن چوب قاچاق که بدون مجوز قانونی حمل می‌شد کشف و یک نفر متهم در این زمینه دستگیر شد.

سرهنگ امیری با بیان اینکه شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند افزود: محموله چوب توقیف شده با هماهنگی مقام قضایی، و برای سیر مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی استان تحویل داده شد.