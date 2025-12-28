پخش زنده
مجموعه تلویزیونی «دشتستان» با روایتی از زندگی دانشجویان «دشتستان» همچنین مجموعه مستند «پیشنهاد» با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی از شبکههای سیما روانه آنتن پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه تلویزیونی «دشتستان» از امروز ۷ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن شبکه تماشا میرود.
مجموعه نمایشی «دشتستان» به کارگردانی امیر بشیری، تهیه کنندگی آرمان زرینکوب و نویسندگی محمد نقایی در ۳۰ قسمت در مرکز سیمافیلم تولید شده است و از امروز۷ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن شبکه تماشا میرود.
این مجموعه روایتگر زندگی شش جوان دانشجو است که هر کدام از شهرهای مختلف به تهران میآیند و در جستوجوی خوابگاه هستند، با ترکیب درام و طنز، تصویری متفاوت از نسل امروز ارائه میدهد.
وحید آقاپور، سیامک صفری، جواد پولادی، سامان دارابی، ناصر سجادیحسینی، ویدا جوان، شهین تسلیمی، سیروس همتی، مهسا طهماسبی، حدیث میرامینی، مجتبی رجبی و... در سریال «دشتستان» هنرنمایی میکنند.
مجموعه تلویزیونی «دشتستان» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه تماشا پخش و بازپخش آن نیز در ساعات ۲ و ۹ روی آنتن میرود.
مجموعه مستند «پیشنهاد»
مجموعه مستند «پیشنهاد» به کارگردانی مجید فرجی، با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی، هر یکشنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن افق میرود.
مجموعه مستند «پیشنهاد» از تولیدات گروه مستند شبکه افق در ۱۳ قسمت تهیه شده است.
این مجموعه به تهیهکنندگی و کارگردانی مجید فرجی که در استانهای مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد، تهران و البرز فیلمبرداری شده، به زندگی و داستان موفقیت کارآفرینان ایرانی میپردازد.
«پیشنهاد» روایتگر افرادی است که با انتخاب مسیرهای کاری منحصر به فرد، اولین جرقههای ایدهشان را تا تبدیل به موفقیتهای بزرگ همراهی میکند.
این مجموعه مخاطبان را به دنیای کارآفرینانی میبرد که با عبور از چالشها و مشکلات، به دستاوردهای چشمگیری دست یافتهاند.
این مستند در راستای تبیین و ترویج «اقتصاد مقاومتی» تولید شده و بر حل مشکلات داخلی و کاهش وابستگی به واردات تأکید دارد.
«پیشنهاد» با معرفی کسبوکارهای نوآورانه، زمینهساز خودکفایی در تولید، جلوگیری از خروج ارز و حتی توسعه صادرات به دیگر کشورها خواهد بود.
مجموعه مستند «پیشنهاد» روزهای یکشنبه ساعت ۲۱:۳۰ روزی آنتن شبکه افق می رود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۷:۳۰ خواهد بود.