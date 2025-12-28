به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی قیصری گفت: در راستای مقابله با قاچاق و جمع آوری دستگاه‌های ارز رمز دیجیتال غیر مجاز در سطح استان، با اقدامات پلیسی صورت گرفته توسط ماموران پایگاه اطلاعات و کلانتری ۱۵ ساری تعداد ۱۰ دستگاه ماینر از یک واحد انبار کشف و جمع آوری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری افزود: برابر برآورد کارشناسان مربوطه تعداد ۱۰ دستگاه ارز دیجیتال کشف شده مبلغ ۱۵ میلیارد ریال برآورد شد.

سرهنگ قیصری گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی و یا از طریق سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی اعلام کنند.