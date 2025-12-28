تجلیل از ممتازان ایثارگر و شاهد کهگیلویه و بویراحمد
حدود ۴۰ درصد از دانشآموزان و دانشجویان جامعه ایثارگری و شاهد در کهگیلویه و بویراحمد جزء ممتازان حوزه علمی و فرهنگی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در مراسم تجلیل از دانشآموزان و دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر، با تاکید بر اولویتهای آموزشی این نهاد گفت: بنیاد شهید در راستای ارتقای سطح تحصیلی جامعه هدف، خدمات آموزشی گستردهای را در دو بخش آموزش عمومی و عالی ارائه میدهد.
بهرامی با اشاره به اهداف برگزاری این مراسم اظهار داشت: ایجاد انگیزه و تشویق نخبگان علمی، از برنامههای محوری اساسنامه طرح شاهد است که با مشارکت وزارتخانههای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش اجرا میشود.
وی در خصوص مشمولان این طرح تصریح کرد: فرزندان معظم شهدا، فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همچنین آزادگان و همسران و فرزندان آنان که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به فعالیت هستند، از خدمات تشویقی بنیاد بهرهمند میشوند.
مدیرکل بنیاد شهید استان در تشریح شاخصهای انتخاب ممتازان افزود: دانشآموزان با کسب معدل بالای ۱۹ در مقاطع تحصیلی و دانشجویان با کسب معدل بالای ۱۸ در دانشگاههای دولتی جزء افراد ممتاز محسوب می شوند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آییننامههای موجود، دانشجویان دانشگاههای دولتی مشمول برنامههای تشویقی و تجلیل قرار میگیرند و برای دانشجویان دانشگاههای شهریهبگیر، تسهیلات در قالب پرداخت شهریه تحصیلی پیشبینی شده است.
بهرامی با ارائه آماری از وضعیت تحصیلی ایثارگران در سطح استان گفت: در حال حاضر بیش از هزار و ۳۰۰ دانشجو و نزدیک به ۳ هزار دانشآموز عضو جامعه شاهد و ایثارگر استان هستند.
وی خاطرنشان کرد: بررسیهای آماری نشان میدهد که حدود ۴۰ درصد از این عزیزان در زمره دانشآموزان و دانشجویان ممتاز قرار دارند که این موضوع نشاندهنده پویایی علمی و تلاش وافر یادگاران دوران دفاع مقدس در عرصههای دانشپژوهی است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمددر این مراسم گفت: هدف این برنامه، مشارکت در موفقیت و سربلندی فرزندان شاهد است.
یداله رحمانی با بیان اینکه آمار ارائهشده حاکی از آن است که ۴۵ درصد فرزندان شهدا در حوزۀ درسی خود ممتاز هستند افزود: این رقم در مقایسه با میانگین جامعه بسیار قابل توجه و یک ظرفیت ارزشمند است.
وی اضافه کرد: استان ما ۲۵ درصد نفت کشور را تولید میکند، دومین تولیدکنندۀ گاز است، ۱۰ درصد روانآبهای کشور را داراست و ۵۶ درصد وسعت آن جنگلی است.
رحمانی ادامه داد: در حوزۀ گردشگری، تاریخی، طبیعی و مذهبی ظرفیتهای منحصر به فردی داریم؛ در شیلات سومین تولیدکنندۀ ماهیان سردابی و در کشاورزی در چند محصول رتبۀ تکرقمی داریم. معادن فسفات و اکسید نیز از دیگر مزیتها است؛ اما هیچیک از اینها نمیتواند جایگزین نیروی انسانی به عنوان مهمترین ظرفیت استان شود؛ هرجا توجهی به نیروی انسانی شده، درخشیدهاند؛ چه در مدیریت، چه در سیاستگذاری کلان، ورزش، هنر و موسیقی.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: یادگاران شهدا، با استعداد و ظرفیتی که دارند، به ما سپرده شدهاند و ما خودمان را موظف میدانیم که دانشگاهها، آموزش و پرورش و همۀ دستگاههای اجرایی را به تلاش برای بالندگی این عزیزان و استفاده از ظرفیتهایشان فرا بخوانیم.
رحمانی ادامه داد: دولت در همه عرصهها طرح های خوبی را براساس ظرفیتهای استان تعریف کرده که برخی آغاز شدهاند؛ در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری نیز مصوبات بسیار خوبی شامل ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی و ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای استان تصویب شد.
وی خطاب به دانش آموزان و دانشجویان ایثارگر استان اضافه کرد: همۀ مدیران، مردم، کارشناسان و شما فرزندان شاهد باید با ایدهها و ظرفیتهای خود به ما کمک کنید.