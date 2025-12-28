صد و چهل و یک هزار تن آسفالت تولید شده در کارخانه شهرداری، معابر شهری کلانشهر اراک را در سال جاری تغییر چهره داد.

میزبانی از گام‌های عابران پیاده و چرخ‌های عابران سواره با کت و شلوار مشکی معابر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بنا بر اعلام شهرداری کلانشهر اراک، امسال ۱۴۱ هزار تن آسفالت به‌صورت کامل در کارخانه آسفالت شهرداری تولید و پخش شد.

این عملیات در نقاط مختلف شهر به اجرا درآمد.

برای انجام این عملیات، از آسفالت گرم با کیفیت بالا استفاده شد تا بتواند در برابر شرایط جوی مختلف مقاوم بوده و عمر طولانی‌تری داشته باشد.

فرآیند اجرای آسفالت‌ریزی شامل تخریب و برداشت لایه‌های قدیمی، تسطیح سطح و اجرای لایه‌های جدید آسفالت است.

بهبود کیفیت آسفالت معابر بر افزایش سطح ایمنی رانندگی تاثیر مستقیم دارد و ترافیک روانتر را نتیجه می‌دهد.