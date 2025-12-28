پلیس آگاهی خراسان جنوبی سه سارق سابقه‌دار که با ورود به منزل یک خانم میانسال، طلا‌های وی به ارزش پنج میلیارد ریال را سرقت کرده بودند، کمتر از چهار ساعت شناسایی و دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت به عنف در یکی از روستا‌های اطراف بیرجند از یک خانم میانسال، با توجه به حساسیت موضوع، پرونده در اسرع وقت در دستور کار قرار گرفت و تیم‌های عملیاتی در سه نقطه مختلف استان کمتر از چهار ساعت پس از وقوع سرقت، سه سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ صادقی با بیان اینکه یکی از سارقان خواهرزاده مال‌باخته بود افزود: مال‌باخته در خواب بود که سارقان نقاب‌دار وارد منزل شدند، دستان وی را بستند و با تهدید چاقو سه النگو را به سرقت بردند.

وی به شهروندان توصیه کرد طلا و جواهرات خود را در معرض دید قرار ندهید تا از وسوسه افراد فرصت‌طلب جلوگیری شود.