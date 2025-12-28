به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سامانه بارشی که از بامداد دیروز وارد استان شد بیشتر مناطق فارس را بهره‌مند از رحمت الهی کرده است. تاکنون کازرون با ۲۷ میلی متر بیشترین بارش را داشته است، در فیروزآباد ۲۱ میلی متر، اردکان ۱۴، قیروکارزین ۱۳، قائمیه ۱۲ و فراشبند هم ۱۱ میلی متر باران باریده است.

شیراز هم تاکنون ۶ میلی متر باران داشته است.

هواشناسی از تشدید بارش‌ها از امشب تا اوایل صبح فردا خبر داده است.