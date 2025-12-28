مرضیه جعفری، پنج بازیکن دیگر را به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان دعوت کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران پنج بازیکن دیگر را به اردوی آماده‌سازی تیم ملی دعوت کرد.

مرینی دینی، کوثر کمالی، مریم رهیده، نگین نقدی و میترا نظری بازیکنانی هستند که در اردوی تیم ملی بانوان حضور خواهند داشت.

پیش از این هم کادر فنی تیم ملی ۳۰ بازیکن را برای حضور در اردوی پیش روی ملی پوشان دعوت کرده بود که اسامی آنان به شرح زیر است:

زهرا قنبری، ثنا صادقی، زهرا احمدزاده، مهناز رضازاده (تهران)

عاطفه ایمانی، فاطمه شبان، محدثه زلفی، فاطمه مخدومی، شقایق روزبهان (البرز)

زهرا سربالی، افسانه چترنور، شبنم بهشت، گلنوش خسروی، مینا نافعی، رها یزدانی، ملیکا متولی، فاطمه امینه برازجانی، عاطفه رمضانی، فاطمه پسندیده، سارا دیدار، شهناز جعفری زاده، روژین تمریان (کرمان)

کوثر عنبری، سمیه اسماعیلی (ایلام)

زهرا پورحیدر، مرضیه نیکخواه (اصفهان)

زهرا خضری، یسنا جعفری، فهیمه ارزانی، بهناز طاهرخانی (گیلان)

دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال بانوان از فردا دوشنبه ۷ دی ماه به مدت ۳ روز در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

تیم ملی ایران خود را برای حضور در رقابت‌های گروه «A» بیست‌ویکمین دوره جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا آماده می‌کند.

ملی پوشان کشورمان در این رقابت‌ها که از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱ فروردین ۱۴۰۵ به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد، با تیم‌های استرالیا، کره‌جنوبی و فیلیپین هم‌گروه است.