با توجه به نیاز همیشگی به ذخایر خونی ، شهروندان می توانند برای اهدا به مراکز انتقال خون خوزستان مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر کل انتقال خون خوزستان گفت: در حال حاضر وضعیت ذخایر خونی پایدار است، اما با توجه به مصرف بالای خون در خوزستان، همیشه به خون و فرآورده‌های خونی نیاز داریم.

دکتر علی فیضی افزود: از هم استانی‌ها در خواست داریم نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

وی با بیان اینکه همراه داشتن کارت ملی برای انجام فرآیند اهدای خون الزامی است ، ادامه داد: در حال حاضر به همه گروه‌های خونی به ویژه گروه‌های منفی با اولویت O منفی نیاز داریم. از همه کسانی که امکان اهدای خون دارند به ویژه اهداکنندگان مستمر می‌خواهیم برای اهدای خون اقدام کنند.

مدیرکل انتقال خوزستان در خصوص وضعیت تامین خون بیماران تالاسمی، گفت: خون مورد نیاز بیماران تالاسمی را در هر شرایطی تامین کرده‌ایم.