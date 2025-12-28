به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهران راویان اظهار داشت: امیدوارم در مدت برگزاری کارگاه، کمترین کاستی‌ها وجود داشته باشد و شرکت‌کنندگان هم بهره ببرند و هم خاطره خوبی از حضور در بوشهر داشته باشند.

وی با اشاره به ساختار جدید سازمانی گفت: واحد برنامهریزی، توسعه مدیریت و منابع در ساختار جدید، حاصل واحد سابق اداری، مالی و بخش‌هایی از واحد طرح و توسعه است و دامنه فعالیت آن بسیار مهم بوده و شامل مسائل اداری، منابع انسانی، تامین، بیمه، سلامت، امور مالی، بودجه، برنامه ریزی، مطالعات و پژوهش می‌شود.

معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: یکی از مشکلات همیشگی ما، پراکندگی نرم افزارها، سامانه‌ها و سیستم‌های گزارش گیری بود که در واقع باعث ایجاد دوگانگی و حتی تناقض در گزارش‌ها برای تصمیم گیری و تصمیم گیری می‌شود.

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، یادآور شد: سازمان بنادر و دریانوردی در دهه اخیر ۷۰ جزوه دستگاه‌های پیشرو در استفاده از ابزار‌های نرم افزاری و سخت افزاری بود و امروز خوشحالیم که با طراحی این سامانه جدید، بار دیگر گامی رو به جلو برداشته شده است.

راویان با اشاره به توضیحات ارائه‌شده از سوی مدیران سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سامانه‌های جامع طراحی شده‌اند که هر چند در ابتدایی ممکن است ایراد داشته باشد، اما این اشکالات در مراحل اولیه شناسایی شده و خواهند شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با تکمیل این سامانه، همه فرآیند‌ها از جمله اتوماسیون اداری، و غیاب، احکام مامور، امور رفاهی، پرداخت حقوق و مزایا، گزارش‌گیری، سختیه‌ها و سایر امور روزانه در یک بستر واحد انجام می‌شوند تا مدیران و افرادی که با ورود به یک سامانه، همه امور انجام می‌شوند.