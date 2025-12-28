به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بر اساس این تفاهم‌نامه، کارت‌های هواداری باشگاه شمس‌آذر قزوین برای هواداران صادر خواهد شد و در قالب بسته‌های تشویقی ویژه، خدمات متنوع بانکی و حمایتی به هواداران ارائه می‌شود.

این همکاری، گامی در جهت پشتیبانی از ورزش استان و سامان‌دهی تعامل حرفه‌ای با هواداران به شمار می‌رود.

استاندار قزوین در نشست فعالان اقتصادی استان بر ضرورت همراهی نظام بانکی با بخش تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

محمد نوذری با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان در حوزه‌های اقتصادی و گردشگری اظهار داشت: بانک شهر می‌تواند با مشارکت مؤثر در تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار، نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های گردشگری، احیای خانه‌های تاریخی و رونق فعالیت‌های اقتصادی استان ایفا کند.

وی همچنین حمایت از تیم فوتبال شمس‌آذر را از جمله زمینه‌های همکاری مشترک دانست و افزود: تقویت فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی، علاوه بر آثار فرهنگی، به افزایش نشاط عمومی و تقویت هویت استان کمک خواهد کرد.

استاندار همچنین گفت: قزوین همواره بهشت سرمایه‌گذاری بوده و ظرفیت‌های بزرگی در حوزه گردشگری و اقتصاد دارد.

وی افزود: حدود ۱۱ درصد آثار تاریخی ثبت شده در ایران در قزوین قرار دارد و بسیاری از علما، فضلا و اندیشمندان برجسته ایرانی از دل این استان برخاسته‌اند.

نوذری با اشاره به اهمیت فرهنگی قزوین گفت: این استان پایتخت صفویان بوده و بخش مهمی از تمدن اسلامی از دل آن شکل گرفته است. حفظ آب‌انبارها، خانه‌های تاریخی و مکان‌های فرهنگی، فرصتی ارزشمند برای توسعه گردشگری استان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست، فعالان اقتصادی نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود برای گسترش تعامل با شبکه بانکی پرداختند.