باشگاه فرهنگی ورزشی شمسآذر قزوین به منظور صدور کارتهای هواداری با خدمات ویژه با یکی از بانکها تفاهمنامه همکاری امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بر اساس این تفاهمنامه، کارتهای هواداری باشگاه شمسآذر قزوین برای هواداران صادر خواهد شد و در قالب بستههای تشویقی ویژه، خدمات متنوع بانکی و حمایتی به هواداران ارائه میشود.
این همکاری، گامی در جهت پشتیبانی از ورزش استان و ساماندهی تعامل حرفهای با هواداران به شمار میرود.
استاندار قزوین در نشست فعالان اقتصادی استان بر ضرورت همراهی نظام بانکی با بخش تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد.
محمد نوذری با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در حوزههای اقتصادی و گردشگری اظهار داشت: بانک شهر میتواند با مشارکت مؤثر در تأمین مالی طرحهای اولویتدار، نقش مهمی در تکمیل پروژههای گردشگری، احیای خانههای تاریخی و رونق فعالیتهای اقتصادی استان ایفا کند.
وی همچنین حمایت از تیم فوتبال شمسآذر را از جمله زمینههای همکاری مشترک دانست و افزود: تقویت فعالیتهای ورزشی و اجتماعی، علاوه بر آثار فرهنگی، به افزایش نشاط عمومی و تقویت هویت استان کمک خواهد کرد.
استاندار همچنین گفت: قزوین همواره بهشت سرمایهگذاری بوده و ظرفیتهای بزرگی در حوزه گردشگری و اقتصاد دارد.
وی افزود: حدود ۱۱ درصد آثار تاریخی ثبت شده در ایران در قزوین قرار دارد و بسیاری از علما، فضلا و اندیشمندان برجسته ایرانی از دل این استان برخاستهاند.
نوذری با اشاره به اهمیت فرهنگی قزوین گفت: این استان پایتخت صفویان بوده و بخش مهمی از تمدن اسلامی از دل آن شکل گرفته است. حفظ آبانبارها، خانههای تاریخی و مکانهای فرهنگی، فرصتی ارزشمند برای توسعه گردشگری استان است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در این نشست، فعالان اقتصادی نیز به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود برای گسترش تعامل با شبکه بانکی پرداختند.