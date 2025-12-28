پخش زنده
استاندار گیلان در دیدار با پزشکان ترک اعتیاد گفت: مراکز ترک اعتیاد نقش کلیدی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در دیدار با جمعی از پزشکان فعال در مراکز درمان معتادان گفت: این مراکز نقشی کلیدی در کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد دارند و حمایت همهجانبه از آنها یک ضرورت مهم است.
وی افزود: تلاشهای شبانهروزی پزشکان و کادر درمانی در ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتلا به اعتیاد، قابل تقدیر است و بدون حضور و مشارکت آنها، کاهش آسیبها و بازتوانی بیماران ممکن نخواهد بود.
استاندار گیلان با تأکید بر نگاه علمی و تخصصی به موضوع اعتیاد گفت: در کنار درمان، پیشگیری از اعتیاد نیز اهمیت ویژهای دارد و باید برنامههای آموزشی و فرهنگی مرتبط با پیشگیری به شکل جدی در جامعه دنبال شود.
حقشناس خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، مراکز درمانی و نهادهای حمایتی میتواند کیفیت خدمات را ارتقا دهد و مسیر بازگشت بیماران به زندگی سالم را هموارتر کند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در مسیر درمان بیماران گفت: نیازمند ایجاد زیرساختهای مناسب، تأمین امکانات و حمایت مستمر از کادر درمان هستیم تا بتوانیم به شکل مؤثر و پایدار، خدمات درمان را ارائه کنیم.
استاندار گیلان همچنین از اهمیت ارتقای آگاهی عمومی نسبت به موضوع اعتیاد یاد کرد و افزود: اطلاعرسانی درست و آموزشهای همگانی میتواند نقش مؤثری در کاهش اعتیاد و آسیبهای اجتماعی داشته باشد و جامعه را نسبت به این معضل حساس و هوشیار کند.