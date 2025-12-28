به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست توجیهی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان با حضور نیکخواه، معاون دفتر سرمایه‌گذاری و بازرگانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون فنی و رئیس اداره سرمایه‌گذاری اداره کل راهداری جنوب کرمان و با حضور ویدئوکنفرانسی رؤسای ادارات راهداری شهرستان‌های جنوب کرمان برگزار شد.

در این نشست، نعمت‌الله حسین‌زاده مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات‌دهی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی در محور‌های جنوب کرمان در دست احداث است که از این تعداد، ۲ مجتمع تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۱ مجتمع خدماتی رفاهی فعال در محور‌های جنوب کرمان وجود دارد و نظارت مستمر، بازدید‌های میدانی و ارزیابی‌های دوره‌ای از این مجتمع‌ها به‌صورت منظم و با هدف افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی کاربران جاده‌ای انجام می‌شود.

در ادامه این نشست، نیکخواه معاون دفتر سرمایه‌گذاری و بازرگانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به هدف سفر خود به جنوب کرمان گفت: رسیدگی و نظارت بر درخواست‌های ثبت‌شده در درگاه ملی مجوز‌ها و همچنین بازدید‌های میدانی از مجتمع‌های خدماتی رفاهی این منطقه، از اهداف اصلی این سفر است.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت ادارات راهداری شهرستان‌ها در کمیته ویژه نظارت بر مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی تأکید کرد و افزود: این کمیته با انجام بازدید‌های دوره‌ای و منظم، نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات، افزایش کیفیت مجتمع‌ها و رضایتمندی کاربران جاده‌ای ایفا خواهد کرد.