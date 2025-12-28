پخش زنده
بر اساس اعلام گمرک ایران، با درخواست شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و موافقت گمرک ایران، بندر خشک ریلی آپرین بهعنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودروهای وارداتی تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام گمرک ایران، در پی درخواست رسمی شرکت راهآهن، بندر خشک ریلی آپرین واقع در استان تهران به فهرست گمرکات مجاز برای ترخیص خودرو افزوده شده است.
طبق صورتجلسهای که میان نمایندگان شرکت راهآهن و گمرک ایران به امضا رسیده، علاوه بر امکان ترخیص خودرو از گمرک آپرین، مقرر شده است در صورت تأیید معاونت حقوقی گمرک ایران، حملونقل ترکیبی ریلی–جادهای از این بندر خشک نیز برقرار شود.
فعالسازی این ظرفیت، زمینه واردات خودرو از طریق شبکه ریلی کشور را فراهم کرده و میتواند موجب تسریع در فرایند ترخیص، کاهش هزینههای لجستیکی و افزایش ایمنی حملونقل شود.
بندر خشک ریلی آپرین بهعنوان یکی از مهمترین مراکز لجستیکی کشور، نقش کلیدی در اتصال شبکه ریلی به زنجیره تأمین و توزیع کالا در منطقه مرکزی ایران دارد.