به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سه ماهواره ایرانی «پایا»، «کوثر» و «ظفر»، امروز یکشنبه هفتم دی‌ماه ، در ساعت ۱۶ و ۴۸ دقیقه به وقت ایران راهی مدار می شوند. این دستاورد، گامی بلند برای تثبیتِ جایگاهِ فضاییِ ایران در مدارِ زمین است.

خبر ارسال همزمان این سه ماهواره به فضا ، باعث شادی شهروندان شده است مردم ، این افتخارآفرینی را ارزشمند و حاصل دست مهندسان و متخصصان جوان ایرانی می دانند.