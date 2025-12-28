به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رسول بهرامی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با اجرای طرح مبارزه با سارقان موتورسیکلت و کاهش جرایم در سطح حوزه کلانتری 114 غیاثی ، ماموران کلانتری حین گشت زنی های هدفمند خود فردی را حین تخریب قفل یک دستگاه موتورسیکلت مشاهده و سریعا برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی افزود: متهم با مشاهده ماموران پلیس قصد فرار داشته که با هوشیاری ماموران پلیس سریعا زمینگیر و دستگیر شد.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: در بازرسی های اولیه از متهم یک گوشی تلفن همراه سرقتی نیز کشف شد.

وی افزود: متهم که دارای سوابق متعدد بود به جرم خود اعتراف و با شکایت شاکی برای سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد

بهرامی به شهروندان توصیه کرد : شهروندان محترم نصب دزدگیرهای هوشمند و جی پی اس بر روی موتورسیکلت های خود در صورت رویت موارد مشکوک و مواجهه با این گونه سرقت ها سریعا مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.