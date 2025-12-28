پخش زنده
نشست تعاملی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به منظور ارتقای تعاملات بینبخشی و تقویت همافزایی میان نهادهای نظامی و قضایی، نشست مشترکی با حضور سرهنگ جوزا رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان کرمان، و حجتالاسلام علی توکلی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، برگزار شد.
در این نشست، طرفین ضمن بررسی راهکارهای ارتقای سلامت اداری و انضباط سازمانی، بر لزوم تعامل سازنده میان نهادهای نظارتی و قضایی تأکید کردند.