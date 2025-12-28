پخش زنده
برای نخستین گلخانه با سیستم تابع اقلیم به مساحت ۲۰ هزار مترمربع در جهرم مجوز صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: نخستین گلخانه به مساحت ۲۰ هزار مترمربع با سیستم تابع اقلیم و با هدف کشت انواع سبزیجات، صیفی جات و گیاهان دارویی در منطقه محمدآباد بخش مرکزی این شهرستان مجوز دار شد.
سجاد قناعتیان افزود: کاهش هزینه ساخت، صرفه جویی در مصرف آب و انرژی، کنترل بهتر آفات و جلوگیری از ورود حشرات، تنظیم دما و نور، کاهش قابل توجه مصرف سموم شیمیایی و تولید محصول سالمتر از مزایای گلخانههای تابع اقلیم است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بیان کرد: ساخت این گلخانه گامی موثر برای توسعه کشاورزی مدرن، مدیریت پایدار منابع و افزایش اشتغال پایدار در منطقه به شمار میرود و الگویی برای کشاورزان محسوب میشود.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.