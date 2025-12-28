به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ محمدامین باقری مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری گفت استان مرکزی در کشور رتبه ۱۵ را از لحاظ طلاق دارد.

مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی با بیان اینکه در سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی تنش‌هایی را به خانواده‌ها وارد کرده است گفت: خانواده‌هایی که بخاطر مشکلات اقتصادی در شرف جدایی هستند باید مورد مشاوره قرار گیرند و چرا که اگر این تنش رفع نشود و منجر به جدایی نشود به مشکلات دیگر ختم می‌شود.

از هر ۱۰۰ متقاضی وام ازدواج ۷۳ نفر دست خالی می‌مانند.

معاون عملیات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به اینکه حدود ۵۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و همین میزان نیز در صف وام فرزندآوری قرار دارند. گفت: سهمیۀ وام ازدواج ۲۰۳ هزار میلیارد بوده که حدود ۴۰ هزار میلیارد آن باقی مانده.

جلالی افزود این عدد یعنی در نهایت تا پایان سال حدود ۱۳۴ هزار نفر می‌توانند وام ازدواج بگیرند. اگر شما متقاضی وام باشید شانس برای گرفتن آن تا پایان سال حدود ۲۷ درصد است.

۹۷ زوج دانشجوی دانشگاه اراک با مراسم ازدواج دانشجویی زندگی خود را آغاز کردند.

حجت الاسلام ابراهیم باقرزاده گفت: هدف از این مراسم ازدواج آسان و به هنگام است که دانشگاه اراک با برگزاری این مراسم ۹۷ زوج دانشجو را روانه خانه بخت کرده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک با اشاره به هدیه به دانشجویان متأهل در این مراسم افزود: برای این زوجین زیارت مشهد مقدس ترتیب داده شده است.