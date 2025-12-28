پخش زنده
امروز: -
دبیر کار گروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به اشتغالزایی گسترده، ماهیت مردمی و نقش هویتساز صنعت پوشاک، سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی پوشاک ایران مد را مهمترین رویداد این صنعت در سطح ملی دانست.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محسن گرجی در نشست خبری سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی پوشاک ایرانمد با تأکید بر مزیتهای راهبردی صنعت پوشاک گفت: این صنعت با بیش از یک میلیون نفر اشتغال مستقیم، حدود ۱۱ درصد اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است و با حداقل سرمایهگذاری، امکان ایجاد اشتغال پایدار را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه صنعت پوشاک نقشی کلیدی در محرومیتزدایی دارد، افزود: در بسیاری از کارگاههای تولیدی، زنان سرپرست خانوار محور اصلی تولید هستند و این صنعت بهطور همزمان کارکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. انتقال هویت فرهنگی از طریق پوشاک، از ویژگیهایی است که کمتر صنعتی از آن برخوردار است.
گرجی خاطرنشان کرد: صنعت پوشاک بدون اتکا به رانت انرژی، با مصرف پایین انرژی، بدون آلودگی زیستمحیطی و خارج از انحصار فعالیت میکند و بهطور کامل توسط بخش خصوصی مدیریت میشود به همین دلیل، یکی از مردمیترین صنایع کشور به شمار میرود.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به جایگاه این صنعت در برنامه هفتم گفت: پوشاک بهعنوان یکی از زنجیرههای ارزش مهم کشور به رسمیت شناخته شده و این نشاندهنده توجه نظام اجرایی به ظرفیتهای آن است.
وی در ادامه از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی پوشاک ایرانمد خبر داد و گفت: این نمایشگاه از جمعه ۱۲ دی ماه به مدت چهار روز برگزار میشود و فرصتی برای تعامل بخش خصوصی، دستگاههای دولتی، مجلس و هیئتهای تجاری داخلی و خارجی فراهم میکند.
گرجی این رویداد را مهمترین آوردگاه صنعت پوشاک کشور دانست و اظهار امیدواری کرد: برگزاری موفق این نمایشگاه، زمینه تقویت هرچه بیشتر صنعت مردمی، اشتغالساز و هویتساز پوشاک را فراهم کند.