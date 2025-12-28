به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان در این همایش با اینکه نهج البلاغه اقیانوسی از معارف، حکمت‌ها و بیانات بلیغ را در خود جای داده است، گفت: هر دینی و مذهبی ذره‌ای از این اقیانوس را دارا بود به عالم مباهات می‌کرد.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی افزود:عمل به نهج البلاغه فقط عمل نیست برای عمل کردن شناخت خدا، معرفت، محبت باید باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان هم با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر توجه ویژه به نهج‌البلاغه گفت: این کتاب گران‌سنگ تفسیر عملی قرآن کریم و نقشه راهی جامع برای زندگی فردی، اجتماعی، مدیریتی و حکمرانی اسلامی است.

حجت اسلام سید جعفر بابایی افزود: این همایش با هدف ترویج و فرهنگ سازی در زمینه آموزش نهج‌البلاغه و استفاده از کلام نورانی حضرت علی (ع) در رفتار و منش نیرو‌های انتظامی و نظامی برگزار شد.

وی افزود: بیش از ۲۶۰‪ اثر به دبیرخانه این همایش ارسال شد و نفرات برتر به همایش کشوری راه پیدا خواهند کرد.

در پایان این همایش از خانواده شهدا و برگزیدگان تجلیل شد.