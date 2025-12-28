استاندار قزوین با اشاره به کمبود منابع و نیروی انسانی در کتابخانه‌های استان گفت: راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال یکی از نیاز‌های اساسی قزوین برای ارتقای عدالت آموزشی و توسعه فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان گفت: قزوین یک استان اقتصادی و دانشگاهی است و توسعه فرهنگی زیر بنای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به کاهش سرانه مطالعه در کشور افزود: کمبود نیروی انسانی و فقر منابع کتابی از مشکلات جدی کتابخانه‌های استان است و راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال از نیاز‌های اساسی قزوین به شمار می‌رود.

نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های کشور هم در این نشست بازطراحی کتابخانه‌ها و توسعه کتابخانه‌های سیار را از برنامه‌های مهم نهاد دانست و گفت: کتابخانه‌های سیار به مدارس راه یافته‌اند و خدمات جدیدی برای دانش‌آموزان فراهم کرده‌اند.

وی افزود: از طریق پلتفرم‌های الکترونیک بیش از ۵۰ هزار کتاب به صورت شش‌ماهه امانت داده می‌شود و سایت «اهدانش» نیز برای جذب خیرین خرد در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.

قافله‌باشی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هم با بیان اینکه بازطراحی فضای فیزیکی کتابخانه‌ها با شعار «استفاده برای همه» در دستور کار قرار دارد، گفت: قزوین دارای ۵۹ کتابخانه و بیش از ۶۰ هزار عضو است و زنان کتابخوان‌تر از مردان هستند.

وی از افتتاح کتابخانه‌های شهر قشلاق و شریف‌آباد با پیشرفت ۸۵ درصدی در دهه فجر خبر داد و بر ضرورت ایجاد کتابخانه‌های سیار برای پوشش روستا‌های پراکنده استان تأکید کرد.