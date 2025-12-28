پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد : هوای استان امروز (شنبه) ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد، بارندگی و احتمالاً رعدوبرق خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حق پرست افزود : بارش افزون بر ارتفاعات، ممکن است در برخی مناطق سردسیر نیز به شکل رگبار برف مشاهده گردد.
در روزهای یکشنبه و دوشنبه، مه صبحگاهی بخصوص در مناطق سرد و کوهستانی، در بعضی ساعات رشد ابر _که ممکن است در نیمه اول روز یکشنبه و بویژه در نیمه شرقی، با رگبارهای خفیف برف و باران نیز همراه گردد_ مهمترین پدیدههای مورد انتظار در جو استان خواهند بود.
به دنبال این شرایط، از روز سه شنبه تا پایان هفته، جو منطقه تحت تاثیر سامانهای ناپایدار قرار میگیرد که فعالیت آن، عمدتاً در مناطق جنوبی کشور متمرکز خواهد بود.
در حال حاضر، خروجی غالب مدلهای هواشناسی، مهمترین پیامدهای سامانه مذکور برای جو استان را، در بعضی ساعات رگبارهای پراکنده باران و برف همراه با وزش باد، بخصوص در روزهای سهشنبه و چهارشنبه و در نیمه شرقی نشان میدهند.
تا روز پنجشنبه، متوسط دمای هوا در غالب نقاط استان، تغییرات چندانی نخواهد داشت.