سایت ۷۰ هکتاری نهضت ملی مسکن ماهدشت آماده بهرهبرداری میشود
با تأکید استاندار البرز، دستگاههای خدماترسان و راه و شهرسازی برای رفع موانع و آمادهسازی سایت ۷۰ هکتاری نهضت ملی مسکن ماهدشت وارد عمل شدند؛ بازدیدهای میدانی و هماهنگی مستمر، مقدمات بهرهبرداری پروژه تا دهه فجر را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
سید امیر فتاحیان، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری البرز پیرو تاکیدات استاندار البرز و پیگیری معاونت عمرانی از اتخاذ تصمیمات مهم برای رفع موانع و تسریع در آمادهسازی سایت ۷۰ هکتاری نهضت ملی مسکن ماهدشت خبر داد و گفت: طبق مصوبه، اداره کل راه و شهرسازی موظف شد ظرف مدت یک هفته نسبت به آمادهسازی سایت قابل افتتاح و تحویل آن به دستگاههای خدماترسان اقدام کند.
سید امیر فتاحیان با اشاره به برگزاری جلسه بررسی مشکلات سایت ۷۰ هکتاری نهضت ملی مسکن ماهدشت اظهار کرد: این جلسه با هدف هماندیشی و رفع مسائل زیرساختی و خدماترسانی سایت برگزار شد و تصمیمات اجرایی مهمی برای تسریع در روند آمادهسازی و بهرهبرداری از پروژه اتخاذ گردید.
وی افزود: بر اساس مصوبات جلسه، مقرر شد گزارشهای مربوط به وضعیت انشعابات آب، برق و گاز سایتهای مختلف استان بهصورت متمرکز جمعبندی و برای تصمیمگیری نهایی ارائه شود. همچنین جلسهای با محوریت تعیین تکلیف لبههای تجاری و فضای سبز سایت پروژه تشکیل خواهد شد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز با بیان اینکه آمادهسازی سایت در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: طبق مصوبه، اداره کل راه و شهرسازی موظف شد ظرف مدت یک هفته نسبت به آمادهسازی سایت قابل افتتاح و تحویل آن به دستگاههای خدماترسان اقدام کند.
فتاحیان ادامه داد: همچنین مقرر شد سایت انرژیسازه، معابر و دسترسیهای مربوط به اتوبوسرانی که قابلیت افتتاح دارند، در اولویت قرار گرفته و شرکتهای خدماترسان از جمله شرکت توزیع برق و شرکت گاز، لقدامات تکمیلی خود را حداکثر ظرف مدت دو هفته معمول نمایند.
وی خاطرنشان کرد: در راستای تأمین زیرساختهای آبی، اداره کل راه و شهرسازی مکلف شد طی صورت جلسه واگذاری زمین مورد نیاز برای تأمین مخزن آب به شرکت آبفا و آب منطقهای در سایتهای قابل افتتاح اقدام کند و شرکت آب منطقهای نیز نسبت به واگذاری زمین و تأمین آب مورد نیاز سایت اهتمام لازم را بهعمل آورد.
این مقام مسئول با تأکید بر لزوم هماهنگی میدانی دستگاهها گفت: بازدید مشترک نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، شرکت توزیع برق و سایر دستگاههای مرتبط از سایت در دستور کار قرار گرفت تا مشکلات بهصورت میدانی بررسی و در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود و پروژه نهضت ملی مسکن ماهدشت با سرعت بیشتری به مرحله بهرهبرداری برسد.
فتاحیان خاطر نشان کرد: بر حسب تاکیدات استاندار البرز، تمام دستگاههای خدمت رسان و راه و شهرسازی مکلفند برای افتتاح طرح در ایام دهه فجر تمام اهتمام خود را بکار گرفته و گزارشات هفتگی و اقدامات را ارسال کنند.