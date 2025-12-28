به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «تورج دهقانی» در نشست شورای مدیران شرکت نفت و گاز پارس، از ثبت نصاب مجدد برداشت گاز در پارس جنوبی خبر داد و گفت: برداشت روزانه ۷۲۳ میلیون مترمکعب گاز در ادامه‌ روند افزایش گام‌به‌گام ظرفیت برداشت گاز غنی پارس جنوبی در دولت چهاردهم محقق شده و حاصل تلاش‌های جمعی ارکان مختلف این شرکت به‌ویژه همکاران شاغل در سکوهای گازی پارس جنوبی است.

وی با اشاره به حدود ۷ میلیون مترمکعب افزایش ظرفیت برداشت گاز در یک‌ ماه گذشته و برنامه‌ریزی دقیق برای ظرفیت‌سازی دوباره در هفته‌های پیش‌ رو افزود: ایجاد ظرفیت جدید و پایدار و تحقق برداشت حداکثری از پارس جنوبی در کنار پیگیری فعالیت‌های توسعه‌ای در دیگر میادین، همگی ناظر بر حرکت این شرکت به‌منظور اعتلای صنعت نفت است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به آغاز حفاری در میدان گازی بلال، شروع فعالیت‌های اجرایی توسعه میدان پارس شمالی با انعقاد قرارداد ساخت جکت این میدان، فراهم شدن مقدمات توسعه میدان فرزاد «بی» که جکت آن در آستانه بارگیری و نصب قرار دارد، شتاب‌بخشی به توسعه قطعه ۱۱ و افزایش صددرصدی تولید آن، بهره‌برداری از چهار حلقه چاه طرح اینفیل، افزایش بیش از دو برابری تعداد دکل‌های حفاری فعال این شرکت و برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تعیین تکلیف میدان گازی کیش بیان کرد: آنچه امروز حاصل شده، نتیجه شناخت اولویت‌ها، تخصیص بهینه منابع و همراهی و همکاری یکایک مدیران، متخصصان و کارکنان بوده است.

دهقانی همچنین از حمایت‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران قدردانی کرد و گفت: شرایط ویژه کشور و مواجهه با تنگناها در حوزه تأمین سرمایه و ناترازی‌های انرژی، مسئولیت صنعت نفت را بیش از پیش سنگین کرده و در این شرایط، تلاش حداکثری برای کمک به جریان تولید و توسعه کشور ضروری است.

وی بر ضرورت پاسداشت سرمایه‌های انسانی تأکید کرد و گفت: ارزشمندترین دارایی‌های فیزیکی بدون فکر و خلاقیت سرمایه انسانی نمی‌تواند به ارزش افزوده تبدیل شود و این موضوع بیانگر حساسیت و اهمیت کار هریک از مدیران و کارکنان و یادآور ضرورت پاسداشت این سرمایه ارزشمند است.