به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کیانوش نظری سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در گشتزنی‌های هدفمند ماموران کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد در سطح حوزه استحفاظی، دو سارق را حین موبایل قاپی از احدی از شهروندان مشاهده و بلافاصله برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی افزود: متهم با مشاهده ماموران پلیس با موتورسیکلتی که در اختیار داشتند متواری و طی یک تعقیب و گریز پلیسی با اجرای طرح مهار متوقف و دستگیر شدند.

وی گفت: متهمان پس از انتقال به کلانتری و عودت گوشی تلفن همراه به مالباخته با شکایت وی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

نظری ادامه داد: سارقان در پیاده رو‌ها و معابر شلوغ، افرادی را که در حال مکالمه با تلفن همراه خود هستند تحت نظر داشته و در یک زمان مناسب اقدام به سرقت تلفن آنها می‌کنند، بنابراین شهروندان تا حد امکان از استفاده از تلفن همراه در معابر شلوغ و پر تردد پرهیز کنند و نسبت به اطراف خود هوشیار باشند و در هنگام استفاده از تلفن همراه در داخل خودرو حتما شیشه‌ی خودرو بالا باشد.