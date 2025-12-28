پخش زنده
امروز: -
در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تقویت سامانه بارشی در نیمه جنوب جلسه فوقالعاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تقویت سامانه بارشی در نیمه جنوبی، برخی نقاط غربی و ارتفاعات مرکزی استان کرمان، جلسه فوقالعاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان برگزار شد.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی گفت: با توجه به شدت بارندگیهای اخیر، اشباع شدن خاک، تضعیف دیوارهسازی سدها و احتمال بروز مخاطرات ثانویه، لازم است مراقبتها و اقدامات پیشگیرانه با حساسیت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: درخواست تخصیص اعتبار تنخواه از ستاد مدیریت بحران کشور انجام شده و این اعتبارات بر اساس طرحهای ارائهشده، از طریق ستاد مدیریت بحران استان توزیع خواهد شد.
غلامرضا نژادخالقی، مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان از لغو مرخصیها در روزهای آینده و آمادهباش کامل دستگاهها و اعضای ستاد خبر داد.
وی افزود: در شمال استان کرمان، دستگاههای راهداری و جمعیت هلالاحمر آمادگی لازم برای مقابله با بارش برف در مناطق کوهستانی را داشته باشند.