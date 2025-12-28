استاندار البرز گفت: اقدامات کمیته‌های تخصصی ستاد انتخابات استان به‌صورت مستمر رصد می‌شود و همه کمیته‌ها باید برنامه‌های خود را دقیق، منسجم و منطبق بر تقویم انتخابات پیش ببرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی در پانزدهمین جلسه ستاد انتخابات استان البرز با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی کمیته‌های اجرایی، امنیتی، فناوری اطلاعات، حقوقی و اطلاع‌رسانی گفت: هماهنگی میان این کمیته‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در برگزاری انتخاباتی قانون‌مند، منظم و آرام دارد.

او با تأکید بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد انتخابات، اظهار کرد: بررسی وضعیت زیرساخت‌ها، آموزش عوامل اجرایی، به‌روزرسانی تجهیزات و پیش‌بینی سناریو‌های مختلف از جمله مواردی است که باید با دقت دنبال شود.

استاندار البرز تصریح کرد: مسئولان کمیته‌ها موظف هستند گزارش‌های منظم از روند پیشرفت مأموریت‌های محوله ارائه دهند تا تصمیم‌گیری‌ها به‌موقع و بر اساس واقعیت‌های میدانی انجام شود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: صیانت از آرای مردم و اجرای دقیق قانون، محور اصلی فعالیت همه کمیته‌های ستاد انتخابات استان است و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نخواهد بود.