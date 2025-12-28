دانش آموز دزفولی، مقام اول مسابقات جهانی چرتکه را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در مسابقه معتبر جهانی AlAMA به میزبانی سنگاپور، آقای پارسا مهدیه با نمایش مهارت‌های استثنایی در چرتکه موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شدند.

این دستاورد بی‌سابقه نتیجه سال‌ها تمرین منظم، برنامه‌ریزی دقیق و تعهد بی‌وقفه و مداوم است. حضور پرتوان و عملکرد درخشان ایشان در برابر رقبا از او چهره‌ای نمادین در جامعه ورزش‌های فکری و به ویژه چرتکه معرفی کرده است.

این موفقیت نه تنها افتخار بزرگی برای فرد قهرمان است، بلکه به اعتلای سطح حرفه‌ای و روحیه تیمی در میان مربیان، و علاقمندان این رشته نیز منجر می‌شود.