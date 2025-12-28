

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: فیلم کوتاه ناهید به نویسندگی باران معتمدی و مسعود نظری فرد و کارگردانی مسعود نظری فرد در نیشابور ساخته شد این فیلم ماجرای زنی را روایت می‌کند که زندگی وی با خبر مرگ یکی از بستگانش دچار تنش می‌شود و موژان کردی، فاطمه راد، ترنم بکائیان و امیرعلی رستمی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

احمد نیک فرجام افزود: در فیلم کوتاه ناهید حامد بقائیان مدیر فیلمبرداری، عباس نورآبادی طراحی صحنه و لباس، باران معتمدی مدیر تولید، مجید امینی مدیر صدابرداری، رژان حاجی زاده دستیار صدا، خاطره فروتن دستیار و برنامه ریز، گشین محمدیان منشی صحنه، فرح گندمکار طراح و مجری گریم، احمدرضا خانی عکاس، سعید احدی مهدی عراقی و لیدا انصاری و محمد شیردل و مهدی خوشکلام دستیاران تصویر، محمد شورابی یزدان زاهدی، احمد رضا محمدی و فراز یوسفی تدارکات و سهراب کولی وند سینه موبیل به عنوان عوامل با این کار همکاری دارند.

وی ادامه داد: مسعود نظری فرد که دانش آموخته رشته ادبیات نمایشی و مدرس انجمن سینمای جوان است پیش‌تر فیلم کوتاه تعیین نام برای یک اقدام را در کارنامه خود دارد.





