به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سرپرست معاونت سواداموزی استان کردستان گفت: برخلاف سال‌های گذشته که کلاس‌ها در مکان‌های مختلف و استبحاری تشکیل می‌شد، همه کلاس‌ها در داخل مدارس خواهد بود و برای این مهم ۸۰ پایگاه با ۲۵۰ کلاس پذیرای حجم ابلاغی است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در این آیین با بیان اینکه آموزش سواد به بیسوادان باید در زندگی کاربرد داشته باشد گفت: دانستن حق هر انسانی است و بی شک سواد تنها به داشتن مدرک محدود نمی‌شود ولی هر فردی که بتواند علم را بفهمد و در مسیر درست از آن استفاده کند به درجه بالاتری از کمال انسانی دست پیدا خواهد کرد.

حسینی مدیرکل آموزش و پرورش کردستان هم با اشاره به برنامه‌های شتاب بخشی به سوادآموزی بیسوادان مطلق گفت: آمار باسوادی روند رو به رشدی به خود گرفته است و در حال حاضر ۲۸ هزار نفر از جامعه هدف (رده سنی ۱۰ تا ۴۹) سال بیسواد هستند.